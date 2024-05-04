Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 34-го туру Прімери, який пройде 4 квітня та розпочнеться о 19:30.

У рамках тридцять четвертого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться каталонські Жирона та Барселона.

ЖИРОНА — БАРСЕЛОНА

СУБОТА, 4 ТРАВНЯ, 19:30. МОНТІЛІВІ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХАВ’ЄР ІГЛЕСІАС ВІЛЬЯНУЕВА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

El Clasico поміж мадридським Реалом та каталонською Барселоною в рамках другого кола в цьому сезоні в плані результату виявилось не надто багатообіцяючим. Команда Карло Анчелотті — майбутній чемпіон країни й від здобуття титулу її відділяє тільки час, який знадобиться на дві власні перемоги в п’яти матчах, що залишаються до кінця кампанії на внутрішній арені.

Але з другим місцем ситуація й досі не така однозначна. Ту ж таки Барсу спокійно може потіснити сенсаційна Жирона, яка хоч і не зачепилась зрештою за чемпіонські перегони, проте все одно стрибнула на кілька голів вище за власні ж очікування від цього сезону. Два очки розриву поміж командами — що це важить, якщо ми говоримо в контексті майбутньої очної зустрічі. Та ще й рамках регіонального дербі, яке раптово набуло дуже принципового значення.

Що колектив Мічела, що команда Хаві, до прийдешньої гри підходять у доволі спірних кондиціях. Наче й перемагали обидва клуби в останніх матчах, але впевненості все одно не вистачає. Жирона обіграла Кадіс (4:1) та Лас-Пальмас (2:0) і сформувала хоч якусь успішну серію, тоді як усі ми бачили, як важко було на початку тижня Барселоні боротись із "дитячим садком" Валенсії (4:2). Хет-Трик Левандовські врятував від проблем.

Власне, дуель Артема Добвика та польського нападника Барси також буде окремою гілкою історії довкола цього матчу. Досвідчений форвард зрештою згадав про свій статус супербомбардира й тепер позиції українця в перегонах за Трофео Пічічі вже не виглядають такими абсолютними. 19 проти 16, але якщо Левандовські вже й хет-трики почав штампувати, то ця гонитва є далекою від завершення. А ще ж десь поруч перебувають Серлот, Беллінгем та Будімір із Майоралем, тож завершення сезону й у цьому плані буде гарячим.

Очевидно, що Жироні потрібно виключно перемагати, бо далі будуть Алавес, Вільярреал, Валенсія та Гранада, тож у разі чого втримати другу сходинку буде цілком досяжним завданням. Щодо Барселони такої впевненості немає, бо тут і Реал Сосьєдад, і Альмерія, і Райо із Севільєю в календарі. Але п’ять очок — це п’ять очок, і за чотири матчі такий гандикап ще доведеться постаратись змарнувати. Утім, команда Хаві в цьому сезоні показала, що для неї й подібні сценарії не є неможливими. А тут ще й за поразку в першому колі (2:4) треба реваншуватись.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Жирона: Гассаніга — Е. Гарсія, Д. Лопесс, Блінд, Гутьєррес — Еррера, А. Гарсія — Коуту, Мартін, Савіо — Довбик.

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Гюндоган, Крістенсен, Педрі — Ямал, Левандовські, Рафінья.

Не зіграють: Артеро, Б. Гарсія, Рока, Соліс — Бальде, Гаві, де Йонг.

Під питанням: Стуані, Хуанпе — …

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