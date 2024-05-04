Іспанія

Керманич мадридського Реала стримав обіцянку щодо повернення бельгійського голкіпера у найближчому матчі Ла Ліги.

У рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал прийматиме на своєму полі Кадіс.

Тренерський штаб "вершкових" на чолі з Карло Анчелотті визначився зі стартовим складом на це протистояння, яке може стати части чемпіонським для його команди.

Як і обіцяв італійський фахівець напередодні зустрічі, Тібо Куртуа повертається у ворота після травм та проведе свій перший поєдинок за Мадрид у поточному сезоні, тоді як український голкіпер Андрій Лунін залишився в запасі.

Матч Реал Мадрид — Кадіс відбудеться сьогодні, 4 травня, о 17:15 за київським часом.