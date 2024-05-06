Іспанія

Не все так просто для "жирондинців", як могло здатися на перший погляд.

Жирона достроково гарантувала собі місце в першій четвірці іспанської Ла Ліги за підсумками цього сезону, що дає їй право приймати участь у розіграші Лізі чемпіонів в наступному сезоні. Але за можливість історичної участі у ЛЧ, "жирондинці" ще мають поборотися у кабінетах УЄФА.

За інформацією ESPN, Жироні доведеться дочекатися дозволу від УЄФА на участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів тому, що 47% акцій клубу належить City Football Group — холдингу, що володіє Манчестер Сіті.

Згідно з регламентом УЄФА, якщо два клуби, що належать одним власникам, отримують право зіграти в одному й тому самому єврокубковому турнірі, місце в ньому отримує команда, яка посіла найвище місце у своєму внутрішньому чемпіонаті. Якщо команди фінішують на однакових позиціях, то путівка дістанеться тій із них, у якої найвищий коефіцієнт у клубному рейтингу.

Зазначається, що Жирону навряд чи понизять у статусі до учасника Ліги Європи, але влітку клубу доведеться довести свою організаційну незалежність від Манчестер Сіті в Органі фінансового контролю клубів УЄФА.