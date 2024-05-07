Іспанія

Гравець збірної Перу змінить клубну прописку влітку.

Опорний півзахисник Сельти Ренато Тапія залишить клуб із Віго на правах вільного агента, передає видання AS.

Контракт 28-річного перуанця з його нинішньою командою втрачає чинність наприкінці червня цього року. Підписати Тапію ще минулого літа намагалася Жирона, яка тепер повернулася до боротьби за нього.

Опорник, який також може зіграти у центрі захисту, зацікавив не тільки каталонський клуб, але і Хетафе.

Кілька попередніх матчів Сельти у Ла Лізі Тапія пропустив через проблеми зі стегном. Загалом, він взяв участь у 23 поєдинках клубу у всіх турнірах поточного сезону.