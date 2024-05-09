Іспанія

24-річний футболіст хотів би замінити Роберта Левандовські в каталонському клубі.

Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс мріє про трансфер у каталонську Барселону.

За інформацією від Mundo Deportivo, уругвайський форвард готовий приєднатися до "синьо-гранатових" влітку 2025 року, коли в основного нападника Роберта Левандовські закінчиться контракт.

Раніше повідомлялося, що Нуньєс є пріоритетним кандидатом для керівництва Барселони на заміну Левандовські.

Нагадаємо, менше двох років тому Ліверпуль виклав за уругвайця понад 80 мільйонів євро, тож мерсисайдський клуб явно проситиме за гравця більшу суму компенсації.

24-річний Нуньєс у нинішньому сезоні відзначився 11 голами і 8 результативними передачами.