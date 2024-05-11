Вирішальний гол був забитий на 97-й хвилині гри.
Вільярреал - Севілья, Getty Images
11 травня 2024, 18:59
У рамках 35-го туру чемпіонату Іспанії Вільярреал на своєму полі приймав Севілью.
Господарі здолали гостей, відправивши в їхні ворота два голи. Севілья зуміла відповісти двічі, але пропустила вирішальний гол на 97-й хвилині.
Вільярреал - Севілья 3:2
Голи: Серлот, 30, 90+7, Москера, 84 — Ен-Несірі, 26 (пен), 44.
Вільярреал: Йоргенсен — Феменія, Москера, Баї, Куенка (Капу, 82) — Ахомаш (Траоре, 64), Коклен (Терратс, 46), Парехо, Баена — Гедеш (Луис Моралес, 82), Серлот
Севілья: Нюланд — Навас, Куассі, Рамос, Салас — Сусо (Лукебакіо, 75), Агуме, Сумаре, Акунья (Педроса, 63) — Окампос (Жордан, 75), Ен-Несірі
Попередження: Куенка, Рейна, Баї — Куассі, Окампос, Салас, Агуме, Рамос.