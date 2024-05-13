Іспанія

"Галактикос 2.0"

Правий латераль Ліверпуля Трент Александер-Арнольд у літнє трансферне вікно може перейти в мадридський Реал. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 25-річний англієць є однією з пріоритетних трансферних цілей Реала. У "королівському" клубі високо оцінюють рівень захисника "червоних" та бачать у ньому довгострокову заміну Дані Карвахалю.

Однак наразі між мадридським клубом та гравцем збірної Англії перемовини не ведуться. Підтверджено лише серйозний інтерес з боку "вершкових". Скориш за все клуб та футболіст почнуть переговори після Євро-2024.

Чинний контракт Трента з Лівером розрахований до 30 червня 2025 року з зарплатнею 9,3 млн. фунтів стерлінгів (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.

Цього сезону Трент Александер-Арнольд відіграв за Ліверпуль 35 матчів, забив три голи та віддав дев'ять результативних передач.