Іспанія

Не виключений відхід 32-річного футболіста.

Воротар Барселони і збірної Німеччини Марк-Андре тер Штеген цього літа може перебратися в саудівську Про-лігу.

Як повідомляє Mundo Deportivo, у підписанні 32-річного голкіпера всерйоз зацікавлений Аль-Іттіхад, за які виступають Карім Бензема, Н'Голо Канте і Фабіньо.

Варто зазначити, що на кандидатурі тер Штегена наполягає спортивний директор саудівського клубу Рамон Планес, який раніше працював у Барселоні.

Контракт тер Штегена із "синьо-гранатовими" розрахований до літа 2028 року.

У нинішньому сезоні німецький воротар зіграв 32 матчі за каталонський клуб у всіх турнірах і пропустив 36 м'ячів, 14 зустрічей провівши всуху.