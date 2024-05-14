Іспанія

Однак, найімовірніше, він зіграє в найближчому матчі своєї команди.

Захисник Барселони Рональд Араухо пропустив тренування команди.

Сьогодні уругвайський футболіст не тренувався, але очікується, що він буде готовий взяти участь у майбутній грі з Альмерією.

У нинішньому сезоні 25-річний Араухо взяв участь у 36 матчах у всіх турнірах, відзначився одним забитим м'ячем і записав на свій рахунок один гольовий пас.

Контракт уругвайця з Барселоною розрахований до літа 2026 року.