Однак, найімовірніше, він зіграє в найближчому матчі своєї команди.
РОНАЛЬД АРАУХО, GETTY IMAGES
14 травня 2024, 17:53
Захисник Барселони Рональд Араухо пропустив тренування команди.
Сьогодні уругвайський футболіст не тренувався, але очікується, що він буде готовий взяти участь у майбутній грі з Альмерією.
У нинішньому сезоні 25-річний Араухо взяв участь у 36 матчах у всіх турнірах, відзначився одним забитим м'ячем і записав на свій рахунок один гольовий пас.
Контракт уругвайця з Барселоною розрахований до літа 2026 року.
Зустріч 36-го туру чемпіонату Іспанії між Альмерією і Барселоною
відбудеться 16 травня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:30.