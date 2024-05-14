Захисник Барселони Рональд Араухо пропустив тренування команди. 
Сьогодні уругвайський футболіст не тренувався, але очікується, що він буде готовий взяти участь у майбутній грі з Альмерією. 
У нинішньому сезоні 25-річний Араухо взяв участь у 36 матчах у всіх турнірах, відзначився одним забитим м'ячем і записав на свій рахунок один гольовий пас. 
Контракт уругвайця з Барселоною розрахований до літа 2026 року. 
Зустріч 36-го туру чемпіонату Іспанії між Альмерією і Барселоною відбудеться 16 травня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:30. 