Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 36-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Жирона та Вільярреал.

Каталонська Жирона та Вільярреал зіграють поміж собою на Монтіліві в рамках тридцять шостого туру іспанської Ла Ліги.

Мічел, після нічиєї проти баскського Алавеса (2:2), використав із перших хвилин Давіда Лопеса в центрі оборони, тоді як Алейш Гарсія розташується під Артемом Довбиком у півзахисті, а Віктор Циганков гратиме праворуч від нього.

Марселіно, на тлі перемоги над андалузькою Севільєю (3:2), залучив до стартового складу Траоре на правому фланзі півзахисту, тоді як у центрі поля гратиме Комесанья.

Жирона: Гассаніга — Е. Гарсія, Д. Лопес, Блінд, Гутьєррес — Еррера, Мартін — Циганков, Алейш Гарсія, Савіо — Довбик.

Запасні: Карлос, Фуїдіас, Валері, Хуанпе, Торре, Вілья, Порту, Жастін.



Вільярреал: Йоргенсен — Феменіа, Москера, Баї, Куенка — Траоре, Комесанья, Парехо, Баена — Гедеш, Серлот.

Запасні: Рейна, Капу, Трігерос, Коклен, Моралес, А. Морено, Терратс, Манді, Акхомаш.



Гра Жирона — Вільярреал почнеться о 23:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.