Іспанія

Стали відомі подробиці.

У грудні 2023 року захисник мадридського Реала в матчі Ла Ліги проти Вільярреала отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна та пізніше переніс операцію. Раніше повідомлялося, що гравець зможе повернутися на поле тільки у вересні або жовтні сезону-2024/25.

Алаба продовжував працювати над тим, щоб відновитися якомога швидше, і відвідував кількох фахівців в Австрії та Мадриді. Під час одного з останніх обстежень фахівці рекомендували гравцеві повернутися в клініку для проведення нової операції.

Операція була незначною, Давіду лише "почистили" коліно. Очікується, що вона відкладе відновлення австрійця не більше ніж на два тижні.

Незважаючи на те, що Алаба точно не зіграє у складі збірної Австрії на Євро-2024, він може увійти до штабу національної команди на запрошення Ральфа Рангніка.