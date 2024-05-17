Іспанія

Барселона з дублем Ферміна не без пригод розібралась із безнадійною Альмерією

Команда Хаві припускалась чималої кількості помилок у захисті, але покарати її за це в складі суперників було нікому.

Альмерія — Барселона, Getty Images

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Альмерія — Барселона 0:2

Голи: Фермін, 14, 67



Альмерія: Машиміану — Пубіль (Посо, 80), Чумі, Монтес, Ланга — Робертоне, Вієра (Мелеро, 69), Пенья — Баптістао (Ромеро, 59), Лосано (Суарес, 59), Ембарба (Сентельєс, 80).



Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Форт (Канселу, 74) — Педрі (Ромеу, 82), Роберто (Крістенсен, 68), Лопес — Ямал, Левандовські (Феліш, 69), Торрес (Роке, 73).



Попередження: Роке