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Альмерія — Барселона 0:2
Голи: Фермін, 14, 67

Альмерія: Машиміану — Пубіль (Посо, 80), Чумі, Монтес, Ланга — Робертоне, Вієра (Мелеро, 69), Пенья — Баптістао (Ромеро, 59), Лосано (Суарес, 59), Ембарба (Сентельєс, 80).

Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Форт (Канселу, 74) — Педрі (Ромеу, 82), Роберто (Крістенсен, 68), Лопес — Ямал, Левандовські (Феліш, 69), Торрес (Роке, 73).

Попередження: Роке