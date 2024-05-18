Іспанія

Іспанський універсал підпише з "вершковими" нову угоду до літа 2025 року.

Крайній півзахисник мадридського Реала Лукас Васкес, який також може виступити в якості фулбека, продовжить виступи у рідному клубі. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Поточний контракт 32-річного іспанця з "вершковими" спливає цього літа, проте, за інформацією джерела, він підпише нову угоду.

Зазначається, що новий контракт Лукаса Васкеса з Реалом буде розрахований до літа 2025 року.

У поточному сезоні універсальний іспанець зіграв за мадридський гранд 35 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 6 результативних передач.