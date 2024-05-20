Іспанія

"Синьо-гранатові" фінішували другими у Ла Лізі.

Півзахисник Барселони Педрі висловився про переможну гру з Райо Вальєкано (3:0) та підбив підсумки виступів каталонського клубу у поточному сезоні. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Я радий, що нам вдалося посісти друге місце, це було нашим завданням на кінець сезону. Ми провели не найкращий сезон і зобов'язані були посісти це місце, щоб потрапити до Суперкубку Іспанії.

Я дуже погано увійшов у гру після заміни, втратив кілька м'ячів, які не повинен був втрачати, але, звичайно, два голи роблять тебе щасливим, це додає тобі впевненості. Ми також повинні уникати своїх помилок. Я хотів зробити хет-трик, але не зміг.

Почуваюся дуже добре. Коли справа доходить до гри, я дуже впевнений у собі, думаю, ми доклали багато зусиль, щоб прийти в норму, і ми бачимо результати.

Можливий відхід Хаві? Ми були зосереджені на грі, насамперед хотіли досягти нашої мети, щоб гра в Севільї вже нічого не вирішувала. Ми були більше зосереджені на тому, що відбувалося на полі", — сказав іспанець.

Цього сезону Барса посіла друге місце у іспанській Ла Лізі та дійшла до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.