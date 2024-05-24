Іспанія

Українці вкотре опинилися в старті Жирони.

У 38 турі Ла Ліги-2023/24 Жирона прийматиме Гранаду. Команди вже оголосили свої основні 11-ки на очну зустріч.

Місце в стартовому складі колективу Мічела вкотре знайшлося і для українців — правого вінгера Віктора Циганкова і центрального нападника Артема Довбика.

Довбик продовжує вести боротьбу за звання найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії, маючи в своєму активі 21 гол. На рахунку лідируючого в рейтингу центрфорварда Вільярреала Александера Серлота зараз 23 результативних удари.

Нагадаємо, матч Жирона — Гранада розпочнеться о 22:00 за київським часом.