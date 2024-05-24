Іспанія

Українець перевершив досягнення Крістіана Стуані.

У 38 турі Ла Ліги-2023/24 Жирона приймає Гранаду. На 44-й хвилині зустрічі центрфорвард господарів поля Артем Довбик відзначився голом із пенальті, зробивши рахунок 3:0.

Для 26-річного українця цей результативний удар був 22-м у 36 матчах за Жирону в поточному сезоні чемпіонату Іспанії.

За даними OptaJose, Довбик встановив новий рекорд за кількістю голів за каталонський клуб протягом однієї кампанії турніру. У сезоні-2017/18 Ла Ліги уругвайський центрфорвард Крістіан Стуані записав на свій рахунок 21 результативний удар за Жирону.

UPD: На 75-й хвилині матчу український нападник відзначився вдруге, тож тепер у нього 23 голи.

Також зазначимо, що в ході зустрічі з Гранадою правий вінгер колективу Мічела Віктор Циганков оформив дубль і віддав гольову передачу.