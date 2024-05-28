Іспанія

В українського голкіпера температура.

Реал Мадрид продовжує підготовку до майбутнього фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти дортмундської Боруссії, який відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Як повідомляє офіційний сайт "вершкових", голкіпери Андрій Лунін та Кепа Аррісабалага пропустили командне тренування з дозволу тренера у вівторок, 28 травня.

Зазначається, що у українського воротаря температура, тому він пропустив останню тренувальну сесію.

Окрім того, повідомляється, що опорний півзахисник Орельєн Чуамені та захисник Давід Алаба продовжують відповідні програми відновлення після пошкоджень.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів Боруссія Дортмунд — Реал Мадрид відбудеться у суботу, 1 червня, о 22:00 за київським часом.