25-річний футболіст не переживає ні про що.
Рональд АРАУХО, GETTY IMAGES
02 червня 2024, 19:55
Захисник Барселони Рональд Араухо поділився коментарем про своє майбутнє.
"Я не переживаю. У мене є чинний контракт із клубом до 2026 року.
Мої представники проведуть переговори з керівництвом, але я наразі сконцентрований на збірній Уругваю", — цитує Араухо журналіст Фабріціо Романо.
Минулого сезону 25-річний захисник з'явився на полі в 37 матчах з урахуванням усіх турнірів, відзначився одним забитим м'ячем і записав на свій рахунок два асисти.
Нагадаємо, що Барселона завершила сезон на другій позиції в турнірній таблиці Ла Ліги.