Іспанія

25-річний футболіст не переживає ні про що.

Захисник Барселони Рональд Араухо поділився коментарем про своє майбутнє.

"Я не переживаю. У мене є чинний контракт із клубом до 2026 року.

Мої представники проведуть переговори з керівництвом, але я наразі сконцентрований на збірній Уругваю", — цитує Араухо журналіст Фабріціо Романо.

Минулого сезону 25-річний захисник з'явився на полі в 37 матчах з урахуванням усіх турнірів, відзначився одним забитим м'ячем і записав на свій рахунок два асисти.

Нагадаємо, що Барселона завершила сезон на другій позиції в турнірній таблиці Ла Ліги.