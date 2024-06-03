Іспанія

Чорногорець змінить клубну прописку.

Центральний захисник мадридського Атлетіко Стефан Савич цього літа залишить клуб вільним агентом. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, контракт 33-річного чорногорця розрахований до червня 2025 року, але клуб вирішив задовольнити його прохання достроково розірвати трудову угоду.

Повідомляється, що у футболіста вже є пропозиції з інших команд.

У сезоні-2023/24 Стефан Савич відіграв за Атлетіко 33 матчі, заробив шість жовтих та одну червону картки.

Нагадаємо, 33-річний Савич виступав за "матрацників" із 2015 року. У складі мадридського клубу захисник став чемпіоном Іспанії, переможцем Ліги Європи та володарем Суперкубка УЄФА.