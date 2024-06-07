Іспанія

Баски зацікавилися вихованцем Барселони, який зараз виступає в АПЛ.

Реал Сосьєдад розпочав переговори про підписання лівого захисника Манчестер Сіті Серхіо Гомеса, передає журналіст Фабріціо Романо.

Контракт 23-річного іспанця з "містянами" розраховано до кінця червня 2026 року. Проте, за даними Романо, вже влітку Гомес залишить колектив Хосепа Гвардіоли. Портал transfermarkt оцінює вихованця Барселони в 10 мільйонів євро.

Реал Сосьєдад шукає лівого захисника, оскільки вже на початку липня колектив Іманоля Альгуасіля залишиться без гравців на цій позиції. Кіран Тірні та Хаві Галан повернуться до Арсеналу та Атлетіко, тоді як Аєн Муньйос продовжує відновлюватися від розриву "хрестів" і має повернутися лише в другій частині серпня.

У вже завершеному клубному сезоні-2023/24 Гомес узяв участь у 15 матчах (449 хвилин) Манчестер Сіті в усіх турнірах, відзначившись асистом.