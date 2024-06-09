Іспанія

Іспанець буде використовуватися в ротації.

Дані Себальйос, ймовірно, залишиться в Реалі на наступний сезон.

Через відхід Тоні Крооса мадридці навряд чи відпустять 27-річного півзахисника, який збирався змінити клуб у зв'язку з нестачею ігрової практики.

Себальйос розглядається як елемент ротації, необхідний з огляду на велику кількість матчів у наступному сезоні. Його можуть відпустити тільки в разі надходження дуже вигідної пропозиції.

При цьому наголошується, що у хавбека хороші стосунки з керівництвом і Карло Анчелотті, головним тренером, і це може допомогти йому піти, проте в клубі все ж налаштовані на те, щоб його зберегти.

Цього сезону Себальйос провів 20 матчів у Ла Лізі та зробив 2 гольові паси.