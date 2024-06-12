Іспанія

Голкіпер перейшов на правах вільного агента.

Македонський воротар Столе Дімітрієвські є добре знаним виконавцем у іспанському футболі, оскільки ще в 2012 році почав грати за резервну академію Кадіса, після чого в його кар’єрі були Гранада, Хімнастік та Райо Вальєкано з перервою на виступи у молодіжному складі італійського Удінезе.

За "блискавок" 30-річний виконавець відіграв загалом шість років, за які провів 191 матч, пропустив 236 голів та 55 ігор відіграв "на нуль".

37 із цієї загальної кількості ігор, 47 пропущених та 13 "сухих" поєдинків припали на останню кампанію, яка стала для досвідченого футболіста заключною в складі мадридського колективу.

Валенсія стала наступним клубом Столе, який підписав дворічну угоду з "кажанами" в якості вільного агента.

При цьому клуб передбачив можливість її продовження ще на два сезони за згодою сторін.