Іспанія

Аравійці теж хочуть більше грошей.

Іспанський центральний захисник Емерік Лапорт улітку минулого року долучився до великого переселення футболістів на Близький Схід у пошуках великих грошей, здійснивши трансфер з англійського Манчестер Сіті до аравійського Ан-Насра за 27,5 млн євро.

Але не минуло й року, як 30-річний виконавець розглядає можливість повернення назад до Європи.

Претенденти на нього, очевидно, знайдуться завжди. Але тих, хто готовий задовольнити тепер уже фінансові вимоги Ан-Насра, не так уже й багато.

Зокрема, останніми днями аравійці отримали пропозицію у 13 млн євро за гравця від неназваного іспанського клубу, але вважають цю суму недостатньою.

Були й інші клуби з Європейського Союзу, які пропонували оренду гравця, проте такий варіант "синьо-жовті" відкидають одразу.

Тим часом Лапорт за сезон провів 40 матчів, забив чотири голи та віддав один гольовий пас.