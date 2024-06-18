Іспанія

Молодий сенегалець може продовжити кар'єру в Португалії.

Центральний захисник Барселони Мікаїл Фає може стати однієї зі складових у програмі вирішення фінансових проблем "блаугранас" цього літнього трансферного вікна.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Порту зробив каталонцям офіційну пропозицію щодо 19-річного сенегальця у розмірі 15 мільйонів євро.

Окрім цього, "дракони" запропонували Фає серйозний контракт із роллю ключового гравця свого нового проєкту з новим керівництвом та тренерським штабом.

Барселона обговорить умову про зворотній викуп свого таланта на наступній зустрічі, і зараз перехід Фає до Порту фактично залежить від рішення "блаугранас".

Зазначимо, що за першу команду Барселони Мікаїл Фає ще не дебютував, а за команду Б зіграв 34 матчі та забив 4 голи.