Іспанія

Клубу лише наприкінці не вистачило потужності для виходу в єврокубки.

Іспанський фахівець Рубен Бараха почав працювати на чолі Валенсії ще в лютому 2023, потрапивши до звичних для цього клубу зразка останніх років скрутних умов.

Однак зусиллями 48-річного фахівця вдалось стабілізувати ситуацію, і останній сезон "кажани" завершували з прицілом на потрапляння до єврокубків, однак залишились лише на дев’ятій сходинці на відстані восьми балів від кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Проте й цього вистачило для того, аби керівництво клубу після завершення сезону ухвалило рішення продовжити співпрацю з тренером ще на два роки.

Валенсія оголосила про офіційне оформлення нового договору на офіційному сайті.

Бараха провів на чолі клубу вже 59 матчів, із них виграв 22, програв 23 та ще 14 ігор завершились унічию. Різниця голів — 62:88.