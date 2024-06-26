Іспанія

Країна повезе на футбольний турнір 22 виконавця.

Із 24 липня по 10 серпня 2024 року у Франції в Бордо, Марселі, Ліоні, Нанті, Ніцці, Сент-Етьєні та Парижі відбуватиметься футбольний турнір у рамках Олімпійських ігр-2024.

Збірна Іспанії є однією з представників 16 країни зі всього світу, які матимуть можливість поборотись за "золотий" комплект нагород.

"Фурія Роха" на чолі з Санті Дінією поїде до Франції делегацією в складі 22 гравців.

Воротарі: Арнау Тенас (ПСЖ), Хоан Гарсія (Еспаньйол), Алехандро Ітурбе (Атлетіко Мадрид).

Захисники: Хуанлу Санчес (Севілья), Марк Пубіль (Альмерія), Ерік Гарсія, Пау Кубарсі (обидва — Барселона), Хон Пачеко (Реал Сосьєдад), Москера (Валенсія), Мігель Гутьєррес (Жирона) та Міранда (Бетіс).

Півзахисники: Аймар Орос (Осасуна), Беньят Турр’єнтес (Реал Сосьєдад), Алехандро Баена (Вільярреал), Бернабе (Парма), Пабло Барріос (Атлетіко Мадрид).

Нападники: Фермін Лопес (Барселона), Серхіо Гомес (Манчестер Сіті), Абель Руїс (Брага), Саму Омородіон (Атлетіко), Камельйо (Райо Вальєкано), Дієго Лопес (Валенсія).

Відзначимо, що два з трьох можливих місць для гравців віком більше 23 років залишили за собою Алехандро Баена та Фермін Лопес.

Іспанія в групі зіграє проти Єгипту, Узбекистану та Домініканської Республіки.