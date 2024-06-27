Іспанія

22-річний футболіст може продовжити кар'єру в Ла Лізі.

Реал проявляє інтерес до захисника Болоньї та збірної Італії Ріккардо Калафіорі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Як зазначає джерело, основним конкурентом "вершкових" у боротьбі за 22-річного футболіста є Ювентус, який очолив колишній головний тренер Болоньї Тьяго Мотта.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Калафьорі в 30 млн євро, проте Болонья готова розлучитися з футболістом не менш ніж за 40 млн.

У минулому розіграші Серії А Калафіорі відзначився 2 голами і 5 результативними передачами в 30 матчах.