Іспанія

Іспанський захисник відзначився автоголом у матчі 1/8 фіналу проти Грузії.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 національна збірна Іспанії зустрілася з Грузією.

Рахунок у цьому матчі було відкрито на 18-ій хвилині першого тайму, коли Хвіча зіграв із лівого флангу захисту на Мікаутадзе, той розвернув праворуч на Какабадзе, а партнер подав до межі воротарського, де Ле Норман зрізав м'яч у власні ворота.

Таким чином, іспанський захисник Робен Ле Норман став першим, хто забив у ворота збірної Іспанії на Євро-2024.

Раніше "фурія роха" не пропустила жодного гола протягом поточного чемпіонату Європи, який проходить в Німеччині (Хорватія — 3:0, Італія — 1:0, Албанія — 1:0).