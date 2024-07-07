Президент Барселони хоче, щоб спершу Флік оцінив форварда.
ВІТОР РОКЕ, GETTY IMAGES
07 липня 2024, 21:35
Жоан Лапорта не хоче, щоб Вітор Роке зараз йшов із Барселони.
Раніше повідомлялося, що нападником цікавилися приблизно 30 клубів.
Інсайдер Маттео Моретто повідомив, що форвард, як і раніше, має попит, проте президент "блауграни" ухвалив рішення заблокувати можливий перехід бразильця до іншого клубу доти, доки Ганс-Дітер Флік, новий головний тренер, не оцінить його здібності повною мірою.
Сам гравець вважав за краще б завоювати довіру німця, ніж перейти в іншу команду.
Минулого сезону Роке провів 14 матчів у Ла Лізі та забив 2 голи.