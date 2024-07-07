Іспанія

Президент Барселони хоче, щоб спершу Флік оцінив форварда.

Жоан Лапорта не хоче, щоб Вітор Роке зараз йшов із Барселони.

Раніше повідомлялося, що нападником цікавилися приблизно 30 клубів.

Інсайдер Маттео Моретто повідомив, що форвард, як і раніше, має попит, проте президент "блауграни" ухвалив рішення заблокувати можливий перехід бразильця до іншого клубу доти, доки Ганс-Дітер Флік, новий головний тренер, не оцінить його здібності повною мірою.

Сам гравець вважав за краще б завоювати довіру німця, ніж перейти в іншу команду.

Минулого сезону Роке провів 14 матчів у Ла Лізі та забив 2 голи.