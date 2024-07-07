Жоан Лапорта не хоче, щоб Вітор Роке зараз йшов із Барселони.

Раніше повідомлялося, що нападником цікавилися приблизно 30 клубів.

Інсайдер Маттео Моретто повідомив, що форвард, як і раніше, має попит, проте президент "блауграни" ухвалив рішення заблокувати можливий перехід бразильця до іншого клубу доти, доки Ганс-Дітер Флік, новий головний тренер, не оцінить його здібності повною мірою.

Сам гравець вважав за краще б завоювати довіру німця, ніж перейти в іншу команду.

Минулого сезону Роке провів 14 матчів у Ла Лізі та забив 2 голи. 