Іспанія

Ще один майстер "повісив бутси на цвях".

Колишній півзахисник каталонської Барселони, мюнхенської Баварії, англійського Ліверпуля та збірної Іспанії Тьяго Алькантара підтвердив, що вирішив завершити професійну ігрову кар'єру.

"Дякую, футбол. Спасибі всім, хто супроводжував мене і робив мене найкращим гравцем і людиною на цьому шляху. До зустрічі!" — написав Алькантара в соцмережі Instagram.

Тьяго Алькантара дебютував у професійному футболі в складі Барселони 17-го травня 2009-го року у матчі 36-го туру іспанської Ла Ліги з Мальоркою (1:2). Загалом на клубному рівні 33-річний іспанець провів 487 матчів, забив 48 голів та віддав 63 результативні передачі. Впродовж всієї кар'єри Алькантара зміг здобути 32 клубних трофеї.

У складі збірної Іспанії Тьяго відіграв 46 матчів, забив два голи та віддав дев'ять результативних передач.