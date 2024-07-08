Ще один майстер "повісив бутси на цвях".
Тьяго Алькантара, getty images
08 липня 2024, 21:21
Колишній півзахисник каталонської Барселони, мюнхенської Баварії, англійського Ліверпуля та збірної Іспанії Тьяго Алькантара підтвердив, що вирішив завершити професійну ігрову кар'єру.
"Дякую, футбол. Спасибі всім, хто супроводжував мене і робив мене найкращим гравцем і людиною на цьому шляху. До зустрічі!" — написав Алькантара в соцмережі Instagram.
Тьяго Алькантара дебютував у професійному футболі в складі Барселони 17-го травня 2009-го року у матчі 36-го туру іспанської Ла Ліги з Мальоркою (1:2). Загалом на клубному рівні 33-річний іспанець провів 487 матчів, забив 48 голів та віддав 63 результативні передачі. Впродовж всієї кар'єри Алькантара зміг здобути 32 клубних трофеї.
У складі збірної Іспанії Тьяго відіграв 46 матчів, забив два голи та віддав дев'ять результативних передач.