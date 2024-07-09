Австрієць ще не приступав до бігової роботи.
ДАВІД АЛАБА, GETTY IMAGES
09 липня 2024, 15:55
Травма коліна, яку взимку отримав захисник Реала Давід Алаба, виявилася серйознішою.
Крім розриву хрестоподібної зв'язки, у австрійського футболіста є пошкодження хряща.
Алаба ще не розпочав бігову роботу — він відчуває невпевненість у кожному кроці, коли просто піднімається сходами.
Очікується, що Давид повернеться в стрій тільки на початку 2025 календарного року. Про це повідомляє DiePresse.
Зазначимо, що чинний контракт Давіда Алаби з Реалом розрахований до середини 2026 календарного року. Фахівці авторитетного порталу Transfermarkt оцінюють футболіста у 20 мільйонів євро.