Іспанія

Склад каталонців поповнив 18-річний хавбек.

Атакуючий півзахисник Габріель Місегуй став гравцем Жирони, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Раніше 18-річний нідерландець перебував у системі Аякса. Амстердам він залишив на правах вільного агента, підписавши контракт із Жироною, розрахований до кінця червня 2028 року.

У сезоні-2023/24 Місегуй взяв участь у 13 матчах Аякса U-21, який виступає в 2-му дивізіоні Нідерландів. За цей час півзахисник відзначився 7 голами і 3 асистами.

На рахунку Габріеля 1 поєдинок за збірну Нідерландів U-19, в якому він віддав гольову передачу.

Нагадаємо, Жирона вже невдовзі може завершити підписання півзахисника Манчестер Юнайтед Донні ван де Бека.