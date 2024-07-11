Іспанський футболіст дав свій коментар.
РОДРІ, GETTY IMAGES
11 липня 2024, 22:22
Захисник Реала Дані Карвахаль розповів, що намагається переконати партнера по збірній Іспанії, опорного півзахисника Манчестер Сіті Родрі перебратися в мадридський клуб.
"Без сумнівів, я б хотів бачити Родрі в Реалі. Я щодня кажу йому, щоб він покинув Манчестер, де немає сонця, і переїхав до Мадрида, тому що ми потребуємо його. Він каже мені, що у нього є контракт...
Але він ідеально підходить для нас", — сказав Карвахаль COPE.
Контракт Родрі з Манчестер Сіті розрахований до літа 2027 року, а його вартість, згідно з порталом Transfermarkt, оцінюють у 120 млн євро.