Іспанія

Іспанський футболіст дав свій коментар.

Захисник Реала Дані Карвахаль розповів, що намагається переконати партнера по збірній Іспанії, опорного півзахисника Манчестер Сіті Родрі перебратися в мадридський клуб.

"Без сумнівів, я б хотів бачити Родрі в Реалі. Я щодня кажу йому, щоб він покинув Манчестер, де немає сонця, і переїхав до Мадрида, тому що ми потребуємо його. Він каже мені, що у нього є контракт...

Але він ідеально підходить для нас", — сказав Карвахаль COPE.

Контракт Родрі з Манчестер Сіті розрахований до літа 2027 року, а його вартість, згідно з порталом Transfermarkt, оцінюють у 120 млн євро.