Іспанія

Іспанський фахівець заслужив нову угоду.

Королівська іспанська футбольна федерація хоче продовжити контракт із головним тренером "Фурії Рохи" Луїсом де ла Фуенте. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, з 63-річним фахівцем хочуть підписати нову угоду до літа 2028 року.

Зазначається, що у іспанський федерації мають намір продовжити контракт із де ла Фуенте незалежно від того, як завершиться фінал Євро-2024, де збірна Іспанії зіграє з Англією. Крім того, в організації хочуть отримати відповідь від 63-річного фахівця до стартового свистка фінального матчу чемпіонату Європи-2024.

Чинний контракт тренера розраховано до літа 2026 року.

Нагадаємо, Луїс де ла Фуенте був призначений на посаду головного тренера збірної Іспанії в січні 2023 року.