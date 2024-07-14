Іспанія

33-річний футболіст хоче залишитися в каталонській команді.

Центральний захисник Барселони Іньїго Мартінес не планує залишати клуб за жодних обставин.

З чуток, 33-річний гравець роздумує над можливістю розірвання контракту в разі, якщо "синьо-гранатові" так і не зможуть зареєструвати його в Ла Лізі.

Як повідомляє журналіст Адріан Санчес, посилаючись на оточення Мартінеса, у центрбека немає подібних планів. Він розуміє становище клубу і готовий почекати.

Іньїго Мартінес перейшов до Барселони влітку минулого року на правах вільного агента. Раніше футболіст виступав за Атлетік Більбао.

Зазначимо, що 17 серпня Барселона проведе матч першого туру Ла Ліги проти Валенсії.