Іспанія

Він стане технічним директором національної команди

Мексиканець Рафаель Маркес залишить посаду головного тренера Барселони Б, незважаючи на те, що кілька тижнів тому уклав новий контракт.

Як повідомляє ESPN, 45-річний фахівець увійде до тренерського штабу Хав'єра Агірре у збірній Мексики.

Там він працюватиме до ЧС-2026, після чого його контракт автоматично продовжиться, але посада Маркеса зміниться — він стане технічним директором національної команди.

Зазначимо, що Маркес — один із шести футболістів у світі, які зіграли на п'яти чемпіонатах світу. При цьому лише йому вдавалося бути капітаном своєї національної команди на цих п'яти ЧС.