Іспанія

Італієць оцінив виступи іспанців на континентальному турнірі.

Наставник мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про перемогу збірної Іспанії на чемпіонаті Європи-2024.

"Іспанія заслужила на перемогу на Євро-2024, у команди було багато талановитих гравців. На цьому Євро не було високої інтенсивності.

Найсильніші футболісти приїхали на турнір втомленими", — наводить слова італійського фахівця Madrid Xtra.

Нагадаємо, у фінальному матчі чемпіонату Європи збірна Іспанії здобула перемогу над національною командою Англії. Зустріч між командами завершилася з рахунком 2:1.

Зазначимо, що для Іспанії цей чемпіонський титул став четвертим в історії в рамках Євро.