Іспанія

Француз віддає перевагу бразильцеві.

Нападник Аль-Іттіхада Карім Бензема висловив думку, що Золотий м'яч за підсумками сезону-2023/24 має отримати його колишній партнер по Реалу, вінгер збірної Бразилії Вінісіус Жуніор.

Нагадаємо, що Бензема ставав володарем Золотого м'яча 2022 року.

"Я назву Вінісіуса фаворитом на Золотий м'яч, тому що він заслуговує на це своїм сезоном. Не тільки за те, чого він досяг цього року — у минулому він також був на висоті. Він молодий, але вже досконалий як футболіст", — сказав Бензема.

У сезоні-2023/24 Вінісіус забив 24 голи і віддав 11 результативних передач у 39 матчах Реала в усіх турнірах.