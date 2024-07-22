Іспанія

Француз може повернутися в Європу.

Барселона відновила інтерес до півзахисника збірної Франції Нголо Канте.

Канте був ціллю Барси у 2023 році, коли закінчився його контракт із Челсі, але замість цього півзахисник вирішив приєднатися до Аль-Іттіхаду.

Цього літа Канте вразив на чемпіонаті Європи, а Вест Гем уже зробив амбітну спробу повернути 33-річного футболіста в Англію, але, за чутками, Аль-Іттіхад відмовився продавати Нголо "молотобійцям".

Як повідомляє SPORT, виступи Канте також привернули увагу Барси, яка теж занесла француза до свого списку літніх цілей. Каталонський клуб хотів би орендувати француза на сезон-2024/25.

Минулого сезону Нголо Канте відіграв за Аль-Іттіхад 44 матчі, забив чотири голи та віддав шість результативних передач.