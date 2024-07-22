Іспанія

Німця зваблюють великими грошима.

Півзахисник каталонської Барселони та збірної Німеччини Ілкай Гюндоган може перейти в Аль-Садд. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, катарський клуб, зробив вигідну пропозицію 33-річному футболісту. Зазначається, що Гюндоган серйозно розглядає пропозицію Аль-Садда.

Наразі невідома реакція Барселони на переговори німця з катарським клубом.

Чинний контракт гравця з "Блаугранас" розрахований до 30 червня 2025 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.

Минулого сезону Ілкай Гюндоган відіграв за Барселону 51 матч, забив 5 голів та віддав 14 результативних передач.

Нагадаємо, колишній головний тренер Барселони Хаві очолював Аль-Садд в період з 2019 по 2021 роки, а також грав за цей клуб з 2015 по 2019 роки.