Іспанія

Контракт розрахований до літа 2025 року.

Колишній вінгер мадридського Реала та Наполі Хосе Кальєхон став гравцем іспанської Марбельї. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода з 37-річним іспанцем розрахована до літа 2025 року.

Футболіст дістався клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента. Його останнім клубом була Гранада.

Минулого сезону Кальєхон провів 26 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Додамо, що Марбелья за підсумками минулого сезону вийшла з четвертого дивізіону до третього через плей-оф.