Контракт розрахований до літа 2025 року.
Хосе Кальєхон, ФК Марбелья
24 липня 2024, 21:25
Колишній вінгер мадридського Реала та Наполі Хосе Кальєхон став гравцем іспанської Марбельї. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Угода з 37-річним іспанцем розрахована до літа 2025 року.
Футболіст дістався клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента. Його останнім клубом була Гранада.
Минулого сезону Кальєхон провів 26 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.
Додамо, що Марбелья за підсумками минулого сезону вийшла з четвертого дивізіону до третього через плей-оф.