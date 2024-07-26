Іспанія

Канадець все ж таки переїздить до Мадриду.

Мадридський Реал досяг принципової домовленості про трансфер з 23-річним лівим фулбеком мюнхенської Баварії Альфонсо Девісом. Про це повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, 23-річний гравець приєднається до "вершкових" влітку 2025 року в статусі вільного агента, оскільки в нього закінчиться контракт із мюнхенським клубом.

Зазначається, що Девіс не буде продовжувати трудову угоду з "ротен", оскільки німецький гранд не може запропонувати йому задовільну заробітну плату.

Минулого сезону Альфонсо Девіс відіграв за Баварію 42 матчі, забив три голи та віддав шість гольових передач.