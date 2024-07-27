Іспанія

Сподіваються вихопити інших новоспечених чемпіонів Європи.

Збірна Іспанії цього року тріумфувала на чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині, після чого на її виконавців спостерігається підвищений попит.

Утім, каталонська Барселона ще до початку турніру була б не проти повернути до лав своєї команди власного вихованця Дані Ольмо, який наразі виступає за німецький РБ Лейпциг, а також придбати нападника баскського Атлетіка Ніко Вільямса.

Ці два футболісти наразі забирають на себе всю увагу "блаугранас", тоді як про трансфер півзахисника баскського Реала Сосьєдад Мікеля Меріно вже фактично ніхто не згадує.

Меріно оцінили в 50 млн євро, і з урахуванням усіх інших забаганок Барси, у неї просто не вистачить бюджету, аби отримати всіх гравців, яких вона хотіла б бачити у складі команди Ганса-Дітера Фліка.