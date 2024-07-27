Іспанія

Бразильця зустріли в Мадриді, як справжню зірку.

Мадридський Реал презентував на Сантьяго Бернабеу 18-річного бразильського новачка Ендріка.

Контракт нападника з "вершковими" розрахований до 30 червня 2030 року. У мадридському клубі Ендрік виступатиме під 16 номером.

"Я дуже щасливий, тому що був фанатом Реала з дитинства. І я зараз тут... Це божевілля. У мене немає слів, щоб описати моє відчуття. Я завжди хотів бути в Реалі. Велике всім спасибі", — сказав під час презентації Ендрік.

Раніше бразилець виступав у складі Палмейрасу, за який загалом відіграв 82 матчі, забив 21 гол та віддав 4 результативні передачі.