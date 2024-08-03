Іспанія

Новоспечений чемпіон Європи долучився до команди Сімеоне.

Мадридський Атлетіко під час цьогорічного літнього трансферного вікна помітно активний.

Особливо незадовго до початку сезону, коли стало зрозуміло, що без підсилення в центрі захисту команді Дієго Сімеоне не обійтись.

Саме тоді й народилась ідея в "матрацників" дотиснути на власну користь трансфер іспанського центрального оборонця Реала Сосьєдад Робена Ле Нормана, який цього літа в складі національної збірної став чемпіоном Європи.

Перемовини поміж клубами тривали аж від самого фіналу в Берліні, і зрештою сторони зійшлись на 30 млн євро компенсації.

Сам захисник отримав контракт строком на п’ять років.

У минулому сезоні Ле Норман провів 43 матчі, забивши два голи.