Іспанія

30-річний футболіст може продовжити кар'єру в мадридському клубі.

Емерік Лапорт може повернутися в Європу.

За інформацією Al Yaum, захисник Ан-Насра попросив агента повідомити саудівський клуб про своє бажання піти.

AS зазначає, що інтерес до 30-річного футболіста проявляє Реал. Мадридський клуб не робитиме відчайдушних кроків заради зміцнення лінії оборони, але не виключає, що скористається гарною можливістю.

Сам Лапорт дуже хоче приєднатися до "вершкових". Головний тренер команди Карло Анчелотті вже дав згоду на підписання гравця.

Проблема полягає в тому, що Реал не хоче платити за трансфер.

У Саудівській Аравії захисник заробляє 24 мільйони євро на рік. Заради переходу в Реал він згоден на зниження зарплати.