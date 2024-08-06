"Шпори" мають намір зберегти у своєму складі аргентинця.
Крістіан Ромеро, Getty Images
06 серпня 2024, 12:29
Тоттенгем відмовився продавати Крістіана Ромеро Реалу.
Як повідомляє журналіст TyC Sports Гастон Едул, мадридський клуб був готовий зробити пропозицію про трансфер 26-річного захисника цього літа і зв'язався зі "шпорами".
Однак лондонці відповіли, що не вестимуть переговорів і не продадуть гравця.
Контракт Ромеро з Тоттенгемом діє до 2026 року.
Минулого сезону Ромеро провів 33 матчі в АПЛ: на його рахунку 5 голів.