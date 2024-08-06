Дані Ольмо близький до переходу в Барселону. 

Каталонський клуб досяг усної домовленості з РБ Лейпциг про трансфер 26-річного півзахисника, повідомляє Фабріціо Романо

"Блауграна" заплатить 55 мільйонів євро. В угоді також передбачені додаткові виплати на суму 7 мільйонів євро, більша частина бонусів — важкодосяжні. 

Сам футболіст погодився підписати шестирічний контракт. 

У минулому сезоні Бундесліги іспанець провів 21 матч, забив 4 голи і віддав 5 результативних передач. 