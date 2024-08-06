Сума трансферу становитиме 55 млн + 7 млн.
Дані Ольмо, getty images
06 серпня 2024, 16:16
Дані Ольмо близький до переходу в Барселону.
Каталонський клуб досяг усної домовленості з РБ Лейпциг про трансфер 26-річного півзахисника, повідомляє Фабріціо Романо.
"Блауграна" заплатить 55 мільйонів євро. В угоді також передбачені додаткові виплати на суму 7 мільйонів євро, більша частина бонусів — важкодосяжні.
Сам футболіст погодився підписати шестирічний контракт.
У минулому сезоні Бундесліги іспанець провів 21 матч, забив 4 голи і віддав 5 результативних передач.