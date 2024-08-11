Зимовий трансфер навряд чи можна назвати успішним.
Артур Вермерен, Getty Images
11 серпня 2024, 10:55
Мадридський Атлетіко супроводив цьогорічну зимову трансферну кампанію підписанням бельгійського півзахисника Артура Вермерена з Антверпена за 18 млн євро.
Однак за пів року 19-річний юнак у підсумку зіграв лише 160 хвилин у п’яти матчах за "матрацників".
А вже після приходу до клубу Конора Галлагера з лондонського Челсі цього літа, місця для Артура в центрі поля фактично не залишилось.
Саме тому Атлетіко наразі готовий розглядати будь-які пропозиції щодо оренди свого молодого гравця, бо розглядає його виключно в якості довгострокової перспективи.
Перевагу при цьому мадридці віддадуть саме іспанським командам.