Іспанія

Зимовий трансфер навряд чи можна назвати успішним.

Мадридський Атлетіко супроводив цьогорічну зимову трансферну кампанію підписанням бельгійського півзахисника Артура Вермерена з Антверпена за 18 млн євро.

Однак за пів року 19-річний юнак у підсумку зіграв лише 160 хвилин у п’яти матчах за "матрацників".

А вже після приходу до клубу Конора Галлагера з лондонського Челсі цього літа, місця для Артура в центрі поля фактично не залишилось.

Саме тому Атлетіко наразі готовий розглядати будь-які пропозиції щодо оренди свого молодого гравця, бо розглядає його виключно в якості довгострокової перспективи.

Перевагу при цьому мадридці віддадуть саме іспанським командам.