Реал все ще може поповнити свої ряди центральним захисником Ан-Насра Емеріком Лапортом. 

За інформацією від Diario AS, перехід іспанця в Королівський клуб все ще не можна виключати. Для того, щоб трансфер відбувся, Ан-Наср повинен відпустити футболіста безкоштовно. 

Також сам Лапорт повинен погодитися на суттєве скорочення зарплати. За чинним контрактом Емерік заробляє 22 мільйони євро на рік. 

Нагадаємо, раніше Лапорт успішно виступав в Англії за Манчестер Сіті під керівництвом Пепа Гвардіоли. Також Емерік відіграв кілька років в Іспанії у складі Атлетіка Більбао. 