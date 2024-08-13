Іспанія

Перехід до кінця трансферного вікна не можна виключати.

Реал все ще може поповнити свої ряди центральним захисником Ан-Насра Емеріком Лапортом.

За інформацією від Diario AS, перехід іспанця в Королівський клуб все ще не можна виключати. Для того, щоб трансфер відбувся, Ан-Наср повинен відпустити футболіста безкоштовно.

Також сам Лапорт повинен погодитися на суттєве скорочення зарплати. За чинним контрактом Емерік заробляє 22 мільйони євро на рік.

Нагадаємо, раніше Лапорт успішно виступав в Англії за Манчестер Сіті під керівництвом Пепа Гвардіоли. Також Емерік відіграв кілька років в Іспанії у складі Атлетіка Більбао.